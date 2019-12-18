قيادي شيعي لبناني يتحدى حزب الله وحركة أمل

أثارت مشاركة رجل الدين الشيعي اللبناني الشيخ علي الأمين، في مؤتمر حوار الأديان بالبحرين، جدلًا بين الأوساط الشيعية في لبنان، اتخذ على إثرها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (المرجعية الرسمية لدى الطائفة الشيعية في لبنان) قرارًا بعزل الأمين من الإفتاء الجعفري.

الشيخ الأمين عقد مؤتمرًا اليوم الأربعاء للرد على القرار، واتهم خلاله حزب الله بشن حملات عليه، بسبب رفضه المشروع الذي تنفذه إيران ضد لبنان والمنطقة.

ومعروف عن الشيخ الأمين انتقاده المتكرر لحزب الله وحركة أمل اللتين يقول إنهم ينفذون تعليمات إيرانية لتخريب الداخل اللبناني.

وكان حزب الله قد وصف مشاركة الشيخ علي الأمين في مؤتمر البحرين، بأنها ”تطبيع مع إسرائيل“، وهو الاتهام الذي وصفه الأمين بأنه ”نهج معروف في فبركة الاتهامات بالعمالة والخيانة“.

وفي بيان قبل أيام وصف الحزب مشاركة رجل الدين اللبناني​ في المؤتمر، بأنها ”خروجًا على المبادئ الدينية والأخلاقية والشرائع السماوية“.

وقال الأمين إن ”مؤتمرات الأديان ليس لها علاقة لا بالسياسة ولا بالسياسيين“، مشيرًا إلى أن السفير اللبناني في الدوحة شارك أيضًا في الندوة الدينية التي لبّى هو دعوتها بدون أن يعرف أسماء المدعوين لها.

وتابع: ”لم يحصل أي لقاء بيني وبين شخصية يهودية في المؤتمر الديني، وحملات التخوين هذه جاءت تتويجًا لمجموعة من (الحملات القديمة التي قام بها حزب الله لرفضي القديم الجديد للمشروع الإيراني الذي يحمله للمنطقة، ومطالبتي بحصر السلاح في المؤسسات العسكرية والعلمية على كل الأراضي اللبنانية“.

واختتم الأمين: ”أنا اقف بجانب التحركات المعارضة المباركة، وسأفضل معارضًا لسياسة الثنائي الشيعي القائمة على البطش، الاستبداد، الهيمنة، وتربية جيل الشيعة على الطائفية البغيضة والتي برزت من خلال نداءاتهم (شيعة شيعة شيعة)“.