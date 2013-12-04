صور.. مستوطنون يشعلون "شمعدان الهيكل" قبالة الأقصى

أنار عشرات المستوطنين وأفراد الجماعات اليهودية ومنظمات "الهيكل" المزعوم، مساء الثلاثاء، "شمعدان الهيكل" المزعوم قبالة المسجد الأقصى على بعد أمتار من الجهة الغربية، بعد أن فشلوا بإدخاله إليه خلال ساعات النهار.

وتسعى منظمة "أمناء من أجل الهيكل"، لحشد المستوطنين، الأربعاء، للمشاركة في مسيرة تنطلق من مستوطنة "موديعين"، لحمل "شمعدان" أحضر خصيصا من روما من أجل إدخاله وإنارته داخل المسجد الأقصى.

وقال المستوطنون إنهم "سيشعلون الشمعدان عند ساحة البراق إذا فشلوا في إدخاله للأقصى، لنقله إليه في أقرب فرصة ممكنة" بحسب ادعائهم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات من قبل "منظمات الهيكل" لاقتحامات جماعية للأقصى وتأدية شعائر تلمودية، الأربعاء، بمناسبة ما يطلق عليه الاحتلال وأذرعه التنفيذية "عيد الحانوكا"- المشاعل/ الأنوار.