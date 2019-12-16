الحكومة الفلسطينية تطالب بوضع ”عصابات المستوطنين“ على قوائم الإرهاب الدولية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الاثنين، دول العالم، بوضع ”عصابات المستوطنين وقادتها“ على قوائم الإرهاب الدولية ومنعهم من دخول أراضيها.

وقالت في بيان لها إن ”هناك ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى اعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وتضاعفًا في حجم الأضرار التي أوقعتها تلك الاعتداءات بأرضهم وأملاكهم“.

وحمّلت الوزارة ”الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسؤولية كاملة ومباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات منظمات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة، خاصة أن قوات الاحتلال تقوم بإسنادهم ودعمهم وتدريبهم وحمايتهم أثناء قيامهم باعتداءاتهم الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم“.

وأضافت: ”لا يتوقف الأمر عند هذا، بل توفر أجهزة الاحتلال العسكرية والقضائية الحماية للمستوطنين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، فنادرًا ما يتم اعتقال عناصر الإرهاب الاستيطاني المعروفة تمامًا لأجهزة الاحتلال، خاصة في المستوطنة المسماة (يتسهار)، وإن تم اعتقالهم فسرعان ما يتم الإفراج عنهم بحجج مختلفة، أو إجراء محاكمات شكلية لهم تنتهي هي الأخرى بالإفراج عنهم وتبرئتهم وإعادة إطلاقهم ليواصلوا عملياتهم التخريبية“.

وأشارت إلى أن ”اعتداءات المستوطنين شملت تقطيع وحرق الأشجار، والاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها بالقوة، وإعطاب إطارات المركبات والاعتداء على منازل المواطنين وتخريب المنشآت والمعدات، وتدمير مشاريع المياه والطرق والري التي يستفيد منها المواطنون كما يحصل يوميًا في الأغوار، وتصعيد عمليات رشق مركبات المواطنين بالحجارة كما حصل مؤخرًا في شعفاط وعلى طريق نابلس قلقيلية أمس، وإطلاق الرصاص الحي على المارة، خاصة على حواجز الموت المنتشرة على مفاصل الطرق في الضفة الغربية المحتلة، وغيرها الكثير من مختلف أشكال الإرهاب المنظم الذي تمارسه ما تسمى مجموعات ”تدفيع الثمن“ و“شبيبة التلال“.