المخابرات السودانية تحل مؤسسات إعلامية تابعة لها

أصدر مدير جهاز المخابرات العامة في السودان، أبوبكر دمبلاب، قرارًا بتصفية شركات ومؤسسات إعلامية مملوكة للجهاز، في إطار خطة لتفكيك المنظومة الإعلامية الموالية لنظام الرئيس السابق، عمر البشير.

وبحسب بيان صادر عن جهاز المخابرات شملت التصفية المركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى جانب، صحيفتي ”سودان فشن“ الإنجليزية، وصحيفة ”الصحافة“، ومركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني ”كيم“.

وقالت إدارة صحيفة ”سودان فيشن“ إن اللجنة المعنية بتصفية مؤسسات نظام الـ30 من يونيو 1989، ”أصدرت، اليوم الأحد، قرارًا بتصفية صحيفة الصحيفة الإنجليزية الوحيدة في السودان“.

واعتبرت إدارة الصحيفة في بيان، أن الصحيفة ”ظلت تدافع عن حقوق السودان وعكس نشاطه خاصة في ظل الضغوط التي ظل يتعرض لها“.

وأكدت الصحيفة أنها أبلغت المحررين والعاملين بالقرار، الذي اعتبر ”مفاجئًا“ بسبب السياسة التحريرية التي ظلت تنتهجها، والتي تنحاز للتغيير الذي شهدته البلاد بعد ثورة شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.