قوات الأمن تفرّق تظاهرة أمام البرلمان اللبناني (فيديو)

شهد وسط بيروت، اليوم السبت، مواجهات بين المتظاهرين ضد الطبقة السياسية، وقوات الأمن التي تحاول إبعادهم عن مقر مجلس النواب.

وحاول المتظاهرون الدخول إلى ساحة النجمة، وهي الساحة المركزية في منطقة وسط بيروت في العاصمة اللبنانية، حيث مقر البرلمان.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قوات الأمن وهي تلاحق المتظاهرين باستخدام الهراوات، وسط عمليات كر وفر، في صفوف المحتجين.

وعلى الفور تزايدت الدعوات على ”تويتر“ للاحتشاد في ساحة النجمة، منتقدين في الوقت نفسه الاعتداء على المتظاهرين السلميين وقال آخرون إن مجموعة كبيرة من المحتجين انضموا إلى المتظاهرين المتمركزين أمام ساحة النجمة وسط بيروت.

"ثوار أحرار حنكمل المشوار"

مباشر الأن من أمام ساحة النجمة:

لا للرجوع إلى الوراء… لا لحكومات التحاصص والفشل والفساد.

بدنا حكومة حيادية ومستقلة تماماً عن أحزاب السلطة من رئيسها لكل أعضائها لإجراء إصلاحات إقتصادية عاجلة وإنتخابات نيابية مبكرة.#لبنان_ينتفض#كلن_يعني_كلن مورطين pic.twitter.com/YYURazZafj — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) December 14, 2019

ويرفض النشطاء ”العودة إلى الوراء“، رافعين شعارات: ”لا لحكومات التحاصص والفشل والفساد“، مطالبين أيضًا بـ“حكومة حيادية ومستقلة تمامًا عن أحزاب السلطة من رئيسها لكل أعضائها لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وانتخابات نيابية مبكرة“.

إنضمام مجموعة كبيرة للمتظاهرين المتمركزين أمام ساحة النجمة وسط بيروت#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/z1dvte8pFc — Mhّmd (@dankar) December 14, 2019

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. وبدا الحراك عابرًا للطوائف والمناطق، ومصرًا على مطلب رحيل الطبقة السياسية.

وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر. ولم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية خلف له حتى الآن في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.

وحدد الرئيس ميشال عون الاثنين موعدًا لإجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة المقبلة، بعد تأجيل لأسبوع جرّاء تعثر القوى السياسية في الاتفاق على مرشحين تم تداول أسمائهم.

هجوم مفترس على المتظاهرين العزل أمام مجلس النواب الأن: ضرب وتعدي ورمي قنابل مسيلة للدموع.

عدة متظاهرين تم نقلهم الى المستشفى.#تسقط_سلطة_القمع والنهب#كلن_يعني_كلن#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/g5sBVIzwZh — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) December 14, 2019

وأكّد نصرالله أنّه ”حتى هذه اللحظة، لم تتوافق الكتل النيابية على اسم“، آملًا أن ”يحصل تكليف لمن تختاره أكثر الأصوات لتشكيل الحكومة“، إلا أنه نبّه في الوقت ذاته إلى أنّ ”عملية التأليف لن تكون سهلة“.

وفي بلد يقوم على المحاصصة الطائفية كلبنان، غالبًا ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة قبل موعد الاستشارات التي تأتي شكلية.