تأكيد عراقي لفيديو دخول آليات عسكرية من إيران قبل يومين

أكد ضابط في وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، صحة الفيديو الذي يوثق دخول آليات عسكرية من إيران إلى العراق عبر معبر زرباطية.

وتظهر اللقطات شاحنات ضخمة وهي تنقل على متنها، في وقت متأخر من الليل، مدرعات ومركبات عسكرية خلال ليل 12 ديسمبر الجاري، حسب ما يقول أحد الأشخاص في الفيديو.

ونقلت قناة ”الحرة“، عن الضابط تأكيده صحة الفيديو، وقال إنه التقط في معبر زرباطية الحدودي مع إيران، حيث نقلت الشاحنات دبابات ومدرعات من الأراضي الإيرانية إلى العراق.

وردًا على سؤال بشأن سبب اختيار هذا المعبر الواقع في محافظة واسط جنوب شرقي بغداد، قال المصدر نفسه إن ذلك يعود لقربه من ”العاصمة والمناطق الجنوبية حيث تنتشر معسكرات للحرس الثوري الإيراني“.

وتأتي هذه المعلومات بعد أيام من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يشير إلى أن إيران استغلت ”فوضى الاحتجاجات“ لتقوم سرًا ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، بهدف ”الترهيب“ وتأكيد قوتها.

الصواريخ الباليستية الإيرانية

وكانت ”الحرة “ قد نقلت أيضا قبل عشرة أيام عن مسؤول أمني عراقي تفاصيل من، كواليس نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى العراق؛ حيث أفاد أن تلك الصواريخ نقلت بسيارات تتبع جهة عسكرية عراقية تابعة لوزارة الداخلية لحساب ميليشيات مرتبطة بإيران، عبر معبر حدودي في محافظة ديالى.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ”نقل الصواريخ تم بسيارات تابعة للشرطة الاتحادية يستقلها عناصر أمن عراقيون وأعضاء في ميليشيا مرتبطة بإيران يرتدون زي الشرطة الاتحادية“.

وأضاف أن ”الصواريخ الإيرانية وصلت لمكان قريب من معبر مندلي في ديالى على الحدود العراقية الإيرانية، حيث تمّت عملية نقل الصواريخ من مركبات إيرانية إلى آليات تابعة للشرطة الاتحادية ومن ثم إلى مخازن خاصة تابعة لميليشيات عراقية“.

يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي إغلاق معبر مندلي لأسباب إدارية.

لكن موقع الحرة نشر وثيقة حكومية سرية، لم يتسن التأكد من صحتها، تظهر قيام مكتب رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي في 27 أكتوبر الماضي بتخويل رئيس هيئة المنافذ الحدودية إعادة افتتاح المنفذ مندلي أمام البضائع والسلع.