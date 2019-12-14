بالفيديو والصور.. قصة الطفل هيثم إسماعيل الذي قتله متظاهرون في بغداد ومثلوا بجثته

أثارت قصة الطفل العراقي هيثم إسماعيل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي لقي حتفه أمس، بطريقة بشعة على يد متظاهرين في ساحة الوثبة بالعاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر متطابقة إن الطفل الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، تم ذبحه والتمثيل بجثته وسحله وتعليقة وسط ساحة الوثبة، من قبل متظاهرين.

ما أشبه اليوم بالأمس ، كما فعلوا أهل الكوفة بمسلم بن عقيل ونكلوا بجثة ف أزقة الكوفة بعد التنكيل به أمام الجميع بعد ان اعطوه الأمان " أهل الكوفة " ، وهذا الطفل هيثم عندما فتح باب بيته ليستقبلهم لقبوه بالخائن وقتلوه بوحشية ونكلوا في جثته في ازقة العراق????.#هيثم_إسماعيل #العراق pic.twitter.com/raNERjlB3b — ‏﮼حامـــدالمرزوق♍️. (@__Hamed98) December 13, 2019

وأضافت المصادر، إن هيثم كان قد عبر عن انزعاجه من تجمع المتظاهرين أمام باب منزله في ساحة الوثبة، وأقدم بحسب شهود عيان على استخدام مسدس في إحدى المرات لإبعاد المتظاهرين عن المنزل، ما أثار غضب بعضهم وأقدم على إلقاء الملتوف صوب المنزل واقتحامه واختطاف إسماعيل.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر إقدام أحد الخاطفين على ذبح إسماعيل بسكين ومن ثم سحل جثته وتعليقها على عامود مرور وسط ساحة الوثبة.

الفتى هيثم اسماعيل 16 عاماً

يقتل بالسلاح الأبيض , ينكّل بجثته , يسحل ويعلق في الساحة

"الثوار" يلتقطون الصور

هذه الجريمة جرت على وقع الصلوات على محمد وال محمد

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/7HlP9X6i0I — Ali Kassir (@Da7ye00) December 12, 2019

وبرر الذين أقدموا على قتل وسحل الطفل العراقي، فعلتهم، بأنه كان قد استخدم مسدسا لإبعاد المتظاهرين عن ساحة منزله وتسبب بمقتل عدد منهم.

هذه المشاهد أثارت غضب نشطاء عرب، وتصدر هاشتاق هيثم_إسماعيل اهتمامات النشطاء السعوديين على تويتر، وسط تعليقات تدين همجية وعدم إنسانية المجرمين الذين أقدموا على هذا الفعل.

وفتح مجلس القضاء العراقي تحقيقا بالحادثة وتوعد بمحاسبة مرتكبيها.