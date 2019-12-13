نصر الله: عملية تشكيل الحكومة اللبنانية لن تكون سهلة

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قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، إنّ أزمة لبنان ازدادت سوءًا منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. وأضاف في كلمة له حول الوضع في لبنان: ”نأمل أن يتم تكليف رئيس جديد للحكومة يوم الإثنين ولكن عملية التأليف لن تكون سهلة“.