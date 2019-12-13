 نصر الله: عملية تشكيل الحكومة اللبنانية لن تكون سهلة – إرم نيوز‬‎

نصر الله: عملية تشكيل الحكومة اللبنانية لن تكون سهلة

نصر الله: عملية تشكيل الحكومة اللبنانية لن تكون سهلة

المصدر: رويترز

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، إنّ أزمة لبنان ازدادت سوءًا منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأضاف في كلمة له حول الوضع في لبنان: ”نأمل أن يتم تكليف رئيس جديد للحكومة يوم الإثنين ولكن عملية التأليف لن تكون سهلة“.

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