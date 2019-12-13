إسرائيل تطارد ”مصادر“ تلفزيون فلسطين في القدس

طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المقدسيين الذين يزودون طاقم تلفزيون فلسطين بالمواد الإعلامية من مدينة القدس المحتلة.

وشرعت سلطات الاحتلال بملاحقة عدد من المواطنين المتطوعين ممن قاموا بالتصوير داخل المسجد الأقصى، من خلال هواتفهم النقالة، ومنعوهم من التصوير.

ونقلت وكالة ”وفا“ الرسمية عن محمد البرغوثي، مدير عام الأخبار في تلفزيون فلسطين قوله: إنه ”منذ اللحظة الأولى لمنع طواقم تلفزيون فلسطين من العمل في القدس المحتلة، حتى تحول كل المقدسيين إلى صحفيين متطوعين لنقل الصورة والتعبير عن التضامن الشعبي في التلفزيون“.

وأكد البرغوثي الاستمرار في التغطية حتى تكون القدس حاضرة دائمًا عبر التلفزيون الرسمي، لافتًا إلى أن هذا الإجراء ليس إلا استمرارًا لمسلسل التضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين والمواطنين المقدسيين، في إطار الهجمة المسعورة التي تتعرض لها العاصمة على وجه التحديد.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت في 20 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مكاتب مؤسسات فلسطينية عاملة في القدس الشرقية المحتلة، وحظرت أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، وأغلقت مقر مديرية التربية والتعليم، كما واقتحمت المركز الصحي العربي، واستولت على جميع ملفاته وكاميرات المراقبة.

واعتقلت مخابرات الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، طاقم التلفزيون في القدس المحتلة، وهم: كريستين ريناوي، ودانا أبوشمسية، والمصوران علي ياسين، وأمير عبد ربه، وأفرجت عنهم في وقت لاحق من نفس اليوم، بشرط عدم التواصل فيما بينهم لمدة 15 يومًا، وعدم تغطية أي فعاليات أو أحداث في مدينة القدس لصالح تلفزيون فلسطين.