تويتر يقيّد حساب قائد ميليشيات ”عصائب أهل الحق“ في العراق قيس الخزعلي

قيدت إدارة موقع تويتر، حساب زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق في العراق، قيس الخزعلي، وذلك بعد ساعات على تغريدة أدان فيها حادثة الوثبة.

ويظهر حساب الخزعلي، على منصة التدوين المصغر، وقد أُوقف وكُتب عليه:“تحذير .. تم إيقاف هذا الحساب مؤقتًا“.

وأدان الخزعلي، في تغريدته الأخيرة، ما قال إنها“الميليشيات القذرة“ التي اتهمها في التسبب بحادثة الوثبة.

وحصلت اشتباكات بين محتجين وأحد الأشخاص، خلال الساعات الأولى من، صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى مقتل 4 محتجين، والمهاجم، فيما أقدم عدد من المتظاهرين، على تعليق جثته وسط ساحة الوثبة، في حادثة أثارت الرأي العام بالبلاد.

واستغلت الميليشيات المسلحة، تلك الحادثة، للمطالبة بإنهاء الاحتجاجات الشعبية، على الرغم من إدانة ساحات التظاهر لما حصل.