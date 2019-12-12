اتحاد وكالات أنباء ”التعاون الإسلامي“ يبحث صياغة ”خطاب إعلامي رصين“

بحث الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، الأربعاء، سبل تفعيل عمل الاتحاد، وقبل استقالة مديره، في أول أيام انعقاده بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة السعودية.

وبدأت أعمال الاجتماع الاستثنائي التي تختتم الخميس، برئاسة وزير الإعلام السعودي، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد تركي الشبانة، وحضور مدير عام الاتحاد، عيسى خيره روبله، وأعضاء المجلس التنفيذي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال الشبانة، إن ”هذا الاجتماع يأتي في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى تفعيل مؤسسات العمل الإسلامي المشترك لاسيما في مجال الإعلام لمواجهة التحديات المتزايدة، وصياغة خطاب إعلامي رصين يخدم قضايانا المشتركة ويدافع عنها أمام الرأي العام“.

وتطرق إلى ”أهمية تطوير الموقع الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد وسبل استفادته من الإعلام الجديد والتقنيات الرقمية الحديثة الربحية في شركات الإعلام العالمية مثل: غوغل، ونيتفليكس في إيجاد مصادر دخل مستقلة للوكالة“.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من مكانة الاتحاد المرموقة كممثل لجميع وكالات انباء الدول الإسلامية.

وألقى مدير إدارة الشؤون القانونية بمنظمة التعاون الإسلامي، السفير حسن علي، كلمة المنظمة، مؤكدًا اهتمامها بقطاع الإعلام بوصفه ”من أهم أدوات الدبلوماسية العامة“.

وأشار إلى ”إطلاق المنظمة في أواخر عام 2016، إستراتيجيتها الإعلامية بهدف تعزيز الظهور الإعلامي للمنظَّمة، ونشرِ قيمِها، والتعريف بقضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية“.

وأوضح أن ”الإستراتيجية تهدف -أيضًا- إلى إبرازِ الصورة الحقيقية للمبادئ السمحة للدين الإسلامي، ومواجهة الحملات الإعلامية المعادية للإسلام التي تشيع الخوف من الإسلام وتكدر مناخات الحوار الحضاري“.

وفي السياق ذاته، ألقى المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي عيسى خيره روبله، كلمة أكد خلالها حرص الاتحاد على أن يكونَ مظلَّة جامعةً لوكالاتِ أنباءِ الدولِ الأعضاء.

ووفق ”واس“، ناقش المجلس عقب ذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة الإدارية والمالية للاتحاد، وعلى الحساب الختامي للأعوام 2017-2018، وإقرار الموازنة المقترحة من اللجنة للعام المالي 2020.

كما وافق على قبول استقالة المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ”يونا“ عيسى خيره روبله، مقدمًا شكره على ما قدّمه من جهود طيلة فترة عمله الماضية بالاتحاد، دون تقديم أسبابها.

وأقرت الجمعية العامة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) في الـ 15 من أكتوبر/ تشرين الثاني 2017، تحويل مسمى الوكالة إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA) (يونا).

وكانت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) تأسست بموجب قرار صادر عن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمدينة جدة في مارس/ آذار 1972، تنفيذاً لقرار مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني بكراتشي الباكستانية.

وللاتحاد شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة (جهاز دولي متخصص)، ومقره الرئيس مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويتكون الاتحاد من وكالات الأنباء الوطنية الرسمية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها 57 دولة.