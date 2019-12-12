الأمم المتحدة: 424 قتيلًا وآلاف المصابين خلال احتجاجات العراق

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، مقتل 424 شخصًا على الأقل وإصابة 8758 آخرين خلال الاحتجاجات بالعراق المستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن الفترة بين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني و9 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وقال التقرير إنه منذ 1 أكتوبر تسبب العنف خلال المظاهرات في مقتل 423 شخصًا على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 8758 بمن فيهم أفراد من قوات الأمن العراقية.

وأضاف: ”يشمل عدد الجرحى المذكور من سقطوا في الهجمات التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق“.

وتابع: ”ولا يشمل هذا العدد آلاف المتظاهرين الذين تلقوا العلاج جراء إصابات أخرى، لا سيما الناتجة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتشير التقديرات إلى أن هذه الأعداد قد وصلت إلى 19 ألفًا“.

وأشار إلى أن ”انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات مستمرة بما في ذلك الاستخدام غير المشروع وغير المناسب للقوة، وسوء المعاملة وانتهاكات الحقوق الإجرائية للمتظاهرين المعتقلين“.