الحريري يدعو للإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من الأزمة

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من الأزمة الراهنة.

وأجبرت احتجاجات شعبية الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط (اختصاصيين) بعيدًا عن القوى السياسية.

وقال الحريري، في بيان، إن الخروج من الأزمة يستوجب“الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين، تشكّل فريق عمل متجانسًا، وأن تكون ذات مصداقية، ومؤهلة لتقديم إجابات عن تطلعات اللبنانيين بعد 17 تشرين الأول“.

وحثّ الحريري، على ”إعداد خطة إنقاذية على الصُعد: الاقتصادية، والاجتماعية، والنقدية، والمالية، والإنتاجية“.

وبعد أن كان رجل الأعمال، سمير الخطيب، الأكثر حظًا لتشكيل الحكومة المقبلة، أعلن الأحد، اعتذاره، وقال إن مشاورات داخل الطائفة السُنية توافقت على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة.

وبعدها بساعات، أعلنت الرئاسة تأجيل المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء، بعد أن كانت مقررة الإثنين الماضي، وذلك بناءً على ”طلب معظم الكتل النيابية، وإفساحًا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات“، وفق الرئاسة.

وأعاد التوافق على الحريري داخل الطائفة السُنية عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول، إذ اعتذر الحريري، في وقت سابق، عن عدم ترشحه لتشكيلها؛ لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.

لكن أطرافًا أخرى، بينها الرئيس عون، والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمه، و“حزب الله“، وحركة ”أمل“، ترغب بتشكيل حكومة هجينة من سياسيين واختصاصيين.