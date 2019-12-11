الصومال.. ارتفاع عدد ضحايا ”هجوم مقديشو“ إلى 10 قتلى

ارتفعت صباح الأربعاء، حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء الثلاثاء، إلى 10 أشخاص، بحسب بيان للشرطة.

وأفاد البيان أن القوات الحكومية تمكنت من إحكام سيطرتها على الفندق (يرتاده مسؤولون حكوميون قرب قصر الرئاسة)، بعد مقتل جميع المهاجمين.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 5 من المهاجمين، إلى جانب مواطنين اثنين وثلاثة عناصر من القوات الحكومية.

وأكد البيان أن نحو 80 شخصًا، بينهم مسؤولون حكوميون، تم إجلاؤهم من الفندق الواقع على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي.

من جهتها أعلنت حركة ”الشباب“ الصومالية، مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب بيان نشره موقع ”صومال ميمو“ المحسوبة على الجماعة.

وزعم البيان أن المهاجمين قتلوا خلال الهجوم عددًا من القوات الحكومية ومسؤولين حكوميين، دون ذكر عددهم.

ويأتي الهجوم بعد خمسة شهور لم تشهد فيها العاصمة مقديشو أية تفجيرات أو هجمات إرهابية، نتيجة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات المحلية.

وبحسب متابعين، فإن هجوم الثلاثاء الذي نفذته حركة ”الشباب“، يعد تكتيكا جديدًا، ويعكس مدى فشلها في تنفيذ هجمات انتحارية كانت تتم عبر سيارات مفخخة.