فرنسا تحث لبنان على الإسراع في تشكيل الحكومة

حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، على تشكيل حكومة جديدة بسرعة، أو المخاطرة بتفاقم الأزمة المالية لتهدد استقرار البلاد.

وقال لو دريان في مؤتمر صحافي ”(عليهم) أن يشكلوا حكومة بسرعة؛ لأن أي تأخير سيؤدي لاستمرار تفاقم الوضع“.

وبعد مرور ستة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري؛ إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودًا على حركة رأس المال وشح الدولار، وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.

وتستضيف فرنسا غدًا الأربعاء، اجتماعًا لمجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم مانحين من الدول الخليجية العربية، مثل السعودية وقوى أوروبية كبيرة والولايات المتحدة.

وفي السياق، قال نديم المنلا كبير مستشاري الحريري رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إن اجتماع باريس سيعبر على الأرجح عن الاستعداد لتقديم الدعم للبنان فور تشكيل حكومة جديدة تلتزم بتنفيذ الإصلاحات.

وأضاف ”هذا ليس مؤتمرا للتعهد بمساعدات“.

وحصل لبنان على تعهدات بمساعدات بأكثر من 11 مليار دولار في مؤتمر عُقد العام الماضي بشرط تنفيذ إصلاحات لم ينفذها. والأزمة الاقتصادية متجذرة نتيجة الفساد وهدر الموارد المستمر منذ سنوات والذي تسبب في واحد من أثقل أعباء الدين العام في العالم.