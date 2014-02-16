الصدر "يعتزل" العمل السياسي

أبو ظبي -أعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، انسحابه من العمل السياسي في البلاد. وإغلاق جميع مكاتبه السياسية.

وقال في بيان:"أعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة. وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة، وخارجها، ولا البرلمان"، في إشارة إلى ممثلي تياره في البرلمان والحكومة.

كما أعلن الصدر عن "إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية".

بيد أنه أبقى على مؤسسات خيرية وتعليمية وإعلامية.

وبرر الصدر قراره بالقول أنه جاء "حفاظا على سمعة آل الصدر (...) ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها (...) ومن باب الخروج من أفكاك الساسة والسياسيين".

وقال مسؤول في مكتب الصدر في النجف لـ"فرانس برس":"لا أحد يرغب مناقشة هذا القرار لأنه قرار مفاجئ"، مضيفا أن جميع مسؤولي تيار مقتدى الصدر "أغلقوا هواتفهم ولا يريدون التعليق أبدا".

وذكر مسؤول آخر في أحد مكاتب الصدر في بغداد: "إن القرار شكل صدمة لنا، ولا نعرف حيثياته، ولا تبعاته، ولا إذا كان مؤقتا أو دائما".