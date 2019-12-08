سمير الخطيب يقول إن هناك توافقًا على تولي الحريري رئاسة الحكومة من جديد

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قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، اليوم الأحد، بعد اجتماع مع مفتي لبنان، إن هناك توافقًا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد. وأضاف الخطيب: ”المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري، الذي يبذل جهودًا للنهوض بلبنان، وعلمت أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات، تم التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة“. ويمثل هذا التصريح…