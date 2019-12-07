قصف منزل مقتدى الصدر في النجف بطائرة مسيرة 

استهدفت طائرة مسيّرة، فجر السبت، بقذيفة هاون، منزل رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر في النجف، الذي أنزل عناصر تياره إلى الشارع لـ“حماية“ المتظاهرين المناهضين للسلطة بعد ليلة دامية في بغداد، بحسب ما أكد مصدر في التيار الصدري.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدر، دون الكشف عن هويته، قوله: ”إن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل الصدر، الذي يتواجد حاليًا في إيران“.

بدوره، نشر حساب صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر على موقع تويتر، تغريدة جاء فيها: ”تعرضت الحنّانة فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة؛ وذلك ردًا على الأوامر التي صدرت من السيد الصدر للقبعات الزرقاء لحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقًا“.

والحنّانة، هي المنطقة التي يقيم فيها الصدر، بمدينة النجف، وتضم مراقد مراجع دينية، وأئمة من أهل البيت.

وأمس الجمعة، أصدر مقتدى الصدر، أوامر لسرايا السلام ”القبعات الزرقاء“، بالتدخل لحماية المتظاهرين، في ساحة التحرير، عندما تعرضوا لهجوم مسلح، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.