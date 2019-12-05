السودان يضبط 6 عناصر من ”بوكو حرام“

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس، القبض على 6 عناصر ينتمون إلى تنظيم ”بوكو حرام“، تسللوا إلى داخل البلاد ويحملون الجنسية التشادية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، إن أجهزة الأمن التشادية تسلمت المضبوطين، وفق برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد.

وأضاف الحسن، في بيان، أنه جرى الاتفاق على استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وأكد جاهزية القوات السودانية لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، والكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل أراضي السودان.