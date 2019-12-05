قتلى وجرحى في انفجار استهدف القوات التركية شمال سوريا

المصدر: ا ف ب

أوقع انفجار استهدف رتلًا للقوات التركية في شمال سوريا الخاضع لسيطرة فصائل موالية لأنقرة، عددًا من القتلى والجرحى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن رتلًا للقوات التركية استُهدف بسيارة مفخخة ”خلال توجهه إلى قاعدة البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي“.

ولم يعلن المرصد حصيلة محددة للقتلى أو الجرحى واكتفى بالإشارة إلى ”معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى من القوات التركية“، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية في أجواء المنطقة.

وكانت تركيا أطلقت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية في شمال شرق سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية، سيطرت إثرها على قطاع بطول 120 كيلومترا داخل الأراضي السورية على طول الحدود بين البلدين.

وطردت وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في آذار/ مارس، تنظيم داعش من آخر معقل له في سوريا، علمًا بأن المتشددين تبنوا بعد ذلك عددًا من الاعتداءات الدامية.

وأسفر النزاع في سوريا منذ عام 2011 عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح الملايين.