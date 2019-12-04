”العدل الأمريكية“ تتهم 8 لبنانيين بتبرعات غير قانونية لحملة هيلاري كلينتون الانتخابية 2016

تضمنت لائحة اتهام أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، أسماء مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين بدعوى تقديم دعم غير قانوني لحملة المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون عام 2016.

وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن رجلي الأعمال اللبنانيين أحمد الخواجا (الملقب أندي)، وجورج نادر، هما حلقة الأساس في مجموعة تتضمن ثمانية أسماء شاركوا في دعم الحملة الانتخابية لكلينتون، خلافًا للقانون، بمبلغ 3 ملايين دولار، كونها مساعدات من جهة غير أمريكية.

ومع أن اللائحة الاتهامية االمكونة من 53 صفحة، والتي نشرت يوم أمس الثلاثاء، لم تورد اسم هيلاري كلينتون، مكتفية بالقول إنها ”مرشح رئاسي“، إلا أن البيانات التفصيلية في القضية تشير الى مناسبات انتخابية للمرشحة كلينتون، حسب فوكس نيوز.

وتشير اللائحة الاتهامية، إلى أن أحمد الخواجا الذي يمتلك شركة ”دفع عبر الإنترنت باسم ”ألايد واليت“، قدم المساعدات للحملة الانتخابية عام 2016، بشكل غير قانوني، مستخدمًا أسماء شركته وزوجته بهدف التأثير السياسي.

وأوضحت أن الأسماء الأخرى في قائمة اللبنانيين الذين دعموا هيلاري كلينتون خلافًا للقانون، تتضمن روي بولص، ورودي ديكرمينجيان، ومحمد ذياب، وراني السعودي، وستيفان هيل وتاين وييل.