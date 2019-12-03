العراق.. محتجون يغلقون 3 جسور رئيسة في ذي قار

أغلق محتجون غاضبون في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، 3 جسور رئيسة، احتجاجًا على تأخر تنفيذ مطالب الاحتجاجات الشعبية.

وقال مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ إن ”عشرات المحتجين، الغاضبين، تجمّعوا منذ ساعات الصباح الأولى وقطعوا جسور الزيتون، والحضارات، والنصر، وهي تربط بين جانبي المحافظة، فيما ردَّدوا هتافات مناهضة لقائد خلية الأزمة جميل الشمري المتهم بقتل نحو 20 محتجًّا الأسبوع الماضي“.

وأضاف أن ”بعض الزعماء القبليين يقودون وساطات منذ أيام مع قيادة الشرطة المحلية، انتهت برجوع المتظاهرين إلى ساحة الحبّوبي، المقر الرئيس للاحتجاجات، بشرط أن يُسلَّم المتورطون في قتلة المتظاهرين“، لافتًا إلى أن ”الأوضاع في المدينة تتجه نحو الهدوء خلال الساعات المقبلة، في حال التزم الطرفان بالاتفاق“.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أخيرًا تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ”دامية“ خلفت 32 قتيلًا في محافظة ذي قار جنوب البلاد، فيما قال القائد العسكري للمحافظة إن قوات الأمن لم تلتزم بالتعليمات.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار بيرقدار، في بيان مقتضب، إن ”مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين..

وقتل 32 متظاهرًا وأصيب نحو 230 آخرين، الأسبوع الماضي، إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون جسرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفق مصادر طبية.