 مقتل 3 محتجين عراقيين باشتباكات مع قوات الأمن في الناصرية – إرم نيوز‬‎

مقتل 3 محتجين عراقيين باشتباكات مع قوات الأمن في الناصرية

مقتل 3 محتجين عراقيين باشتباكات مع قوات الأمن في الناصرية

المصدر: رويترز

كشف مسعفون، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 محتجين عراقيين على الأقل؛ إثر تجدد الاشتباكات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية بالجنوب.

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