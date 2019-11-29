مقتل 3 محتجين عراقيين باشتباكات مع قوات الأمن في الناصرية

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كشف مسعفون، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 محتجين عراقيين على الأقل؛ إثر تجدد الاشتباكات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية بالجنوب.