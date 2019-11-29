مظاهرات أمام مقار مالية حكومية في 3 مدن لبنانية‎

تظاهر عدد من المحتجين اللبنانيين، اليوم الجمعة، أمام مقار مالية حكومية، بالعاصمة بيروت ومدينتي زحلة والنبطية؛ تنديدًا بـ“الأوضاع الاقتصادية“ في البلاد.

وأغلق المحتجون جميع مداخل مبنى ”الضريبة“ شرقي بيروت؛ لمنع الموظفين من الدخول، مرددين شعارات من بينها: ”مبنى الضريبة هو مبنى الفساد والصفقات في مؤسسات الدولة“.

وتدخلت عناصر من مكافحة الشغب لفتح مداخل المبنى بالقوة.

وفي زحلة بمحافظة البقاع، تظاهر عدد من المحتجين أمام المصرف المركزي؛ تنديدًا بـ“سياساته تجاه الصرافين والتلاعب بالدولار“، بحسب المتظاهرين.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية مرددين شعارات ضد حاكم المصرف، رياض سلامة، من بينها: ”يسقط يسقط.. حكم المصرف“، (أي تسقط السياسات التي ينتهجها المصرف).

وبالتزامن، نظم ”حراك النبطية“ اعتصامًا أمام فرع مصرف لبنان في النبطية (جنوب)، منددين بالسياسة المصرفية.

والوضع الاقتصادي في لبنان هو السبب الرئيسي لانطلاق الاحتجاجات، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تنديدًا بـ“سوء الإدارات وضد الفساد المستشري“.

ووصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء إلى 2000 ليرة لبنانية، في ظل بيع بعض الصرافين الدولار بقيمة 2200 ليرة، وهذا ما يشير لارتفاع الدولار مقابل الليرة بنسبة 50% عن السعر الرسمي 1501–1514 ليرة.