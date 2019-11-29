اغتيال الناشط العراقي حيدر اللامي برصاص مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون، فجر الجمعة، الناشط حيدر اللامي، في محافظة ميسان، جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني عراقي، إن ”مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط حيدر فاضل بدن الحسان اللامي بعد خروجه من ساحة التظاهر في ميسان الساعة الثانية فجرًا وسط المحافظة“.

وأضاف في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا بحادث الاغتيال، ويجرى التحقيق بعد مراجعة كاميرات المراقبة“.

إلى ذلك قال الناشط المدني في ميسان محمد الكعبي، إن ”عملية الاغتيال هي الثانية، التي تحصل في المحافظة، بعد اغتيال الناشط أمجد الدهامات“.

واتهم الكعبي، ميليشيات مسلحة لها ارتباطات بجهات سياسية، باغتيال الناشطين في محافظة ميسان، بهدف إخافة المتظاهرين؛ لإضعاف حركة الاحتجاج.

وقال الكعبي لـ“إرم نيوز“ ”هذه العمليات الإجرامية الإرهابية، لا تزيد الشباب إلا ثباتًا وإصرارًا لمواصلة الاحتجاج السلمي إلى حين تحقيق كافة المطالب“.

واغتال مسلحون مجهولون في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، الناشط أمجد الدهامات، الذي يعد أحد أبرز قادة التظاهرات الشعبية في محافظة ميسان.