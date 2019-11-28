ميليشيا تابعة للحشد الشعبي تتسبب بمقتل 12 متظاهرًا وإصابة 500 آخرين في النجف

شهدت محافظة النجف جنوب العراق، مساء اليوم الخميس، تصاعدًا في موجة الاحتجاجات الشعبية، تسببت بقتل 12 شخصًا بصفوف المتظاهرين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 500 آخرين.

وقالت مصادر أمنية عراقية، إن ”المئات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة ثورة العشرين وسط النجف، قرب مرقد محمد باقر الحكيم، كما حاولوا اقتحام المرقد، ما دفع حراس المرقد إلى فتح النار على المتظاهرين“.

وبيّنت المصادر، لـ“إرم نيوز“، أن ”سرايا عاشوراء، إحدى ميليشيات الحشد الشعبي، فتحت النار على المتظاهرين، حيثُ كانت تتواجد في المرقد لحمايته، ما تسبب حتى اللحظة في مقتل 12 مواطنًا، وإصابة أكثر من 500 أخرين، وما زالت عمليات الكر والفر مستمرة حتى الآن“.

وفي ذات السياق، فرضت شرطة النجف، حظرًا للتجوال حتى صباح غد الجمعة في عموم مناطق المحافظة، بعد تطور الأحداث الأمنية.

فيما دعت الحكومة المحلية في المحافظة موظفي الدوائر ومنتسبي القوات الأمنية ومواطنيها للتوجه والتبرع بالدم وللفصيلة السالبة في مصرف الدم، لكثرة حالات الإصابات.

بالمقابل وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة تحقيقية في أحداث تظاهرات محافظتي ذي قار والنجف.

وتصاعدت أعمال العنف في جنوب العراق بعد أن أوفد عبدالمهدي قادة عسكريين ”لاستعادة النظام“ في المناطق الجنوبية التي تشهد احتجاجات، بعد ساعات من إضرام المتظاهرين النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف.