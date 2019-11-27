العراق يعيد فتح معبر حدودي مع إيران‎

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح معبر حدودي مع إيران أُغلق قبل أكثر من 3 أشهر، جرّاء سوء الإدارة والفساد.

وقال الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان، إن عبد المهدي أمر بإعادة فتح منفذ مندلي (في محافظة ديالى) الحدودي مع إيران، وخوّل رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، صلاحية إعادة فتح المعبر.

وفي أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة إغلاق المعبر جراء سوء إدارة وفساد على نطاق واسع في المعبر.

وافتُتح المعبر قبل 4 سنوات، ويعد منفذًا رئيسًا للتبادل التجاري بين البلدين، خاصة البضائع الإيرانية الداخلة إلى العراق.

وأعادت الحكومة العراقية، هذا الأسبوع، معبري الشلامجة والشيب الحدوديين مع إيران، جنوب البلاد، بعد أكثر من أسبوع على إغلاقهما أمام المسافرين، بناءً على طلب طهران، جراء الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود في إيران.