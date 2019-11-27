محتجون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أقدم محتجون عراقيون، الأربعاء، على إشعال النيران بالقنصلية الإيرانية في مدينة النجف، فيما فتحت قوات الأمن النار بشكل كثيف في منطقتي خان المخضر والحنانة، وفق ما أفاد مراسل إرم نيوز. أول مشاهد للمحتجين العراقيين من داخل القنصلية الإيرانية في #النجف بعد إحراقها وفرار طاقمها الدبلوماسي#إرم_نيوز #العراق_ينتقض #Iran #IraqiRevolution #IraqProtests pic.twitter.com/dx4MyfNLoL — إرم نيوز (@EremNews) November…