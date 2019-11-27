 محتجون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف (فيديو) – إرم نيوز‬‎

محتجون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف (فيديو)

محتجون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أقدم محتجون عراقيون، الأربعاء، على إشعال النيران بالقنصلية الإيرانية في مدينة النجف، فيما فتحت قوات الأمن النار بشكل كثيف في منطقتي خان المخضر والحنانة، وفق ما أفاد مراسل إرم نيوز.

وقال شهود عيان إن محتجين غاضبين اقتحموا بوابة القنصلية وأشعلوا النيران فيها بعد عدة محاولات للوصول إليها، وعمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وذكرت مصادر أن قوات سوات المكلفة بحماية القنصلية الإيرانية في النجف انسحبت قبل اقتحامها وبرفقتها الهيئة الدبلوماسية.

ولاحقًا أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف ”فرض حظر للتجوال حتى إشعار آخر“.

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