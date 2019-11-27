محتجون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف (فيديو)

أقدم محتجون عراقيون، الأربعاء، على إشعال النيران بالقنصلية الإيرانية في مدينة النجف، فيما فتحت قوات الأمن النار بشكل كثيف في منطقتي خان المخضر والحنانة، وفق ما أفاد مراسل إرم نيوز.
أول مشاهد للمحتجين العراقيين من داخل القنصلية الإيرانية في #النجف بعد إحراقها وفرار طاقمها الدبلوماسي#إرم_نيوز #العراق_ينتقض #Iran #IraqiRevolution #IraqProtests pic.twitter.com/dx4MyfNLoL
— إرم نيوز (@EremNews) November 27, 2019
وقال شهود عيان إن محتجين غاضبين اقتحموا بوابة القنصلية وأشعلوا النيران فيها بعد عدة محاولات للوصول إليها، وعمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين.
ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى القنصلية الإيرانية في النجف بعد أن اقتحمها محتجون عراقيون#إرم_نيوز #العراق_ينتقض #Iran #IraqiRevolution #IraqProtests pic.twitter.com/lcgENGcBLz
— إرم نيوز (@EremNews) November 27, 2019
وذكرت مصادر أن قوات سوات المكلفة بحماية القنصلية الإيرانية في النجف انسحبت قبل اقتحامها وبرفقتها الهيئة الدبلوماسية.
المشاهد الأولى لاشتعال النيران في أبواب القنصلية الإيرانية بمحافظة النجف.. وقوات الأمن العراقية تفتح النار بشكل كثيف لتفريق المحتجين#إرم_نيوز #العراق_ينتفض #Iran pic.twitter.com/WvxrLz0nO5
— إرم نيوز (@EremNews) November 27, 2019
ولاحقًا أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف ”فرض حظر للتجوال حتى إشعار آخر“.
لحظات إضرام محتجين عراقيين النيران بالقنصلية الإيرانية في #النجف https://t.co/jnJWffExh5 #إرم_نيوز #العراق_ينتقض #Iran #IraqiRevolution #IraqProtests pic.twitter.com/4sIJY0nlP0
— إرم نيوز (@EremNews) November 27, 2019