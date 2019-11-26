نائب وزير الدفاع الأمريكي يدين قتل المتظاهرين في العراق

شجبَ نائب وزير الدفاع الأمريكي جون رود، اليوم الثلاثاء، قتل واختطاف المتظاهرين في العراق.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد إن ”نائب وزير الدفاع الأمريكي جون رود زار بغداد وأربيل يومي الــ 24 و الـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر لبحث التعاون الأمني الأمريكي في المنطقة ودور الولايات المتحدة في التحالف الدولي لهزيمة داعش“.

وأضافت السفارة في بيان تلقت ”إرم نيوز“، نسخة منه أن ”رود التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، كما التقى في أربيل رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني“.

وسلط نائب وزير الدفاع الأمريكي، وفق البيان، ”الضوء على الجهود المستمرة والرامية إلى تعزيز الشراكات والتعاون في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق فضلًا عن التعاون الثنائي المستمر دعمًا لعراقٍ موحدٍ وديمقراطي مزدهر“.

واستنكر نائب وزير الدفاع الأمريكي جون رود، ”قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير ودوامة العنف الدائر“، مشددًا على ”دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي الذي يكافح حتى ينعم بلده برفاهٍ لا يشوبه فسادٌ وتدخلٌ أجنبي خبيث“.