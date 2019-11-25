حالة من التوتر تسود بيروت إثر اقتراب أنصار حزب الله من ساحات المحتجين

تسود حالة من التوتر شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الاثنين، على خلفية اقتراب أنصار لـ“حزب الله“ و“حركة أمل“ من ساحات المحتجين، فيما عمدت قوات الجيش على تشكيل حاجز بين الجانبين.

واستقل المئات دراجات نارية وحملوا أعلام ”حزب الله“ وحركة أمل، اقتربوا من ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وسط بيروت، ورددوا هتافات مذهبية ”شيعة، شيعة“، و“الله ونصرالله“.

وشكّل الجيش حاجزًا بشريًا لإبعاد تلك العناصر عن ساحة اعتصام المحتجين، كما وصلت قوات مكافحة الشغب إلى المكان للفصل بين الجانبين.

كما شهدت منطقة قصقص (غرب بيروت)، تجمعًا لموالين لـ“تيار المستقبل“، يقابلهم أنصار ”حزب الله“، وسط انتشار للجيش الذي شكل حاجزًا بين الطرفين، وسط إطلاق نار، لم يعرف مصدره.

من جانبه، ناشد ”تيار المستقبل“، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، في بيان، أنصاره إلى عدم المشاركة في أي تحركات احتجاجية والانسحاب من أي تجمعات شعبية.

وطلب تيار المستقبل بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لتكريس التهدئة وضبط الأمن وتنفيس كل احتقان.

أمّا في مدينة صور(جنوب)، فنظم أنصار ”حزب الله“ وحركة أمل، تجمعًا، أمام ساحة الحراك الشعبي.

و يعمد الجيش اللبناني على الفصل بين المحتجين ومناصري الحزب والحركة.

وليلة الأحد/الاثنين، نشبت مواجهات في ساحة رياض الصلح وجسر الرينغ، وسط بيروت، بين أنصار ”حزب الله“ و“أمل“، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص بجروح، قبل أن تسيطر القوى الأمنية على الموقف، وفق المديرية العامة للدفاع المدني.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها أنصار لـ“حزب الله“، وحركة ”أمل“ المتظاهرين، حيث هاجموا خيم المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت الشهر الماضي.