السودان يلغي تسجيل 24 منظمة محسوبة على نظام البشير

أصدرت مفوضية العون الإنساني في السودان، اليوم الجمعة، قرارًا بإلغاء تسجيل 24 منظمة محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتجميد أرصدتها وحساباتها داخل البلاد وخارجها.

وأبرز تلك المنظمات الإنسانية وبعضها حكومية والأخرى مستقلة، هي: سند الخيرية (تابعة لزوجة الرئيس المعزول)، الاتحاد الوطني للشباب، اتحاد المرأة، الاتحاد العام للطلاب السودانيين، منظمة حسن أحمد البشير الخيرية (شقيق الرئيس البشير)، منظمة السالكين، مؤسسة صلاح ونسي، جمعية بنت البلد الخيرية.

ومفوضية العون الإنساني بالسودان (حكومية)، وهي الجهة المخول لها متابعة المنظمات الإنسانية من حيث منح التراخيص وإلغائها.

وفيما لم يذكر البيان سبب الإلغاء، يقول معارضون إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، سيطر على الاتحادات المهنية، والمنظمات، منذُ أن وصل عمر البشير إلى السلطة، إثر انقلاب عسكري في 30 من شهر يونيو/حزيران لعام 1989.

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى ”إعلان الحرية والتغيير“، بحل الاتحادات، والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 من شهر أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان، في 21 من شهر أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.