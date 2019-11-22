مستوطنون يحرقون ويعطبون مركبات فلسطينية بالضفة الغربية

اعتدى مستوطنون يهود، اليوم الجمعة، على مركبات لفلسطينيين وأحرقوا وأعطبوا 25 منها، كما خطوا شعارات عنصرية جدارية في عدد من البلدات شمالي الضفة الغربية، بحسب مسؤول فلسطيني.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية (حكومي) غسان دغلس، إن مجموعات من المستوطنين المتطرفين، نفذوا في ساعات الفجر الأولى عددًا من الاعتداءات طالت بلدات (بيت دجن، وقبلان، ومجدل بني فاضل) بمحافظة نابلس، و(بلدة كفر الديك) بمحافظة سلفيت.

وأشار دغلس، إلى أن المستوطنين أحرقوا 4 مركبات وأعطبوا إطارات نحو 21 أخرى، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على منازل مواطنين.

وندد مسؤول ملف الاستيطان بالاعتداء، مطالبًا بالتصدي للمستوطنين.

وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية والمساجد تحديدًا، لاعتداءات عنصرية متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.