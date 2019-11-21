العراق.. استدعاء ثالث وزير للتحقيق في تهم فساد

استدعت هيئة النزاهة العامة في العراق (حكومية)، اليوم الخميس، وزير التعليم العالي الأسبق، ليكون الوزير الثالث الذي يمثل أمام التحقيق خلال اليومين الماضيين، على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.

وقالت الهيئة – وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك (شمال العراق) أصدرت أمري استدعاء بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس جامعة كركوك السابق، دون أن تحدد اسميهما“، وذلك في قضية ”مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك“.

وقالت مصادر مطلعة في الهيئة، لـ“إرم نيوز“، إن ”قرار الاستقدام صدر بحق وزير التعليم الأسبق علي الأديب، القيادي بحزب الدعوة، وأحد المقربين من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، القريب من إيران“.

وأشارت إلى أن ”الأديب متورط بقضايا فساد“، لافتة إلى أن القرار ينص على استدعاء وليس أمر قبض.

وفي حال رفض الوزير السابق المثول أمام المحكمة بشكل طوعي، ستتم محاكته غيابيًا، وبعدم صدور حكم، يُنفذ الأمر بحقه بشكل غير طوعي.

وأمس الأربعاء استدعت الهيئة وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد، بعد يوم من استدعاء وزير الثقافة الحالي عبد الأمير مايح ماضي.

ومحاربة الفساد هي واحد من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي، والتي دفعت الحكومة لإعلان حزمة قرارات من بينها التعهد بملاحقة الفاسدين.