الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء سوريا ”مأساوية“

جددت الأمم المتحدة، الأربعاء، إعرابها عن القلق ”إزاء الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء سوريا“ ووصفتها بـ“المأساوية“.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن أكثر من 11 مليون سوري وأكثر من 6 ملايين نازح بحاجة إلى المساعدة.

وقال المتحدث: ”نشعر بقلق خاص بشأن سلامة وحماية حوالي 3 ملايين شخص في إدلب والمناطق المحيطة بها شمال غرب البلاد، بما في ذلك حوالي 1.6 مليون شخص من النازحين داخليًا“.

وأضاف: ”منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثرت زيادة الغارات الجوية والقصف، على عشرات التجمعات السكانية في محافظات إدلب وحماة وحلب واللاذقية“.

وتابع: ”إضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن زيادة في الهجمات بالأجهزة المتفجرة المرتجلة في محافظتي إدلب وحلب“.

وأوضح أنه ”منذ أن بدأت الأعمال القتالية أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تحقق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من أكثر من ألف ضحية مدنية نتيجة للأعمال العدائية، مئات منهم من الأطفال“.

وزاد بالقول: ”تواصل الأمم المتحدة تذكير جميع الأطراف بالتزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان“.

وأكد أن ”المستشفيات والمرافق الطبية وكذلك الطواقم الطبية يتمتعون جميعهم بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني“.