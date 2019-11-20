مقتل اثنين من المدنيين في هجوم إسرائيلي على دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية ”سانا“، اليوم الأربعاء إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب عدد آخر في هجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق.

ونقلت عن مصدر طبي في مشفى ”قطنا الوطني“ قوله ”إن رجلاً وامرأة استشهدا فيما أصيب عدد آخر جراء العدوان في بلدة بيت سابر بمنطقة سعسع جنوب غرب دمشق“.

وأضافت: ”تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري بعد منتصف ليل أمس لعدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط مدينة دمشق ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، فيما استشهد مدنيان وأصيب آخرون جراء العدوان“.

وأوضحت أن ”شظايا أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي أصابت منزلاً في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق ما أسفر عن تدمير المنزل واستشهاد شخصين وإصابة عدد آخر تم إسعافهم إلى المشافي في القنيطرة ودمشق لتلقي العلاج المناسب“.

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر إن إسرائيل هاجمت أهدافًا عسكرية إيرانية وسورية في سوريا ردًا على إطلاق صواريخ صوب إسرائيل في اليوم السابق.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية نقلا عن مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية دمرت معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية فوق دمشق قبل وصولها لأهدافها.