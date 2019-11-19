إصابة 6 محتجين إثر مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت

أُصيب 6 محتجين لبنانيين، وأُوقف 11 شخصًا، الثلاثاء، إثر مواجهات مع قوات مكافحة الشغب في ساحة ”رياض الصلح“، وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد مراسل وكالة ”الأناضول“، أن ساحة ”رياض الصلح“ شهدت اشتباكات بالأيدي بين العشرات من المحتجين وقوات مكافحة الشغب بعد محاولة المتظاهرين اجتياز الأسلاك الشائكة والدخول إلى ساحة مجلس النواب.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 6 متظاهرين بجراح مختلفة، إضافة لإيقاف قوات الأمن لـ11 محتجًا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ووفق مراسل ”الأناضول“، ألقى المحتجون عبوات المياه باتجاه القوات الأمنية.

وبالتزامن مع ذلك، قطع محتجون الطريق الدولية في منطقة ”المنية“، شمال البلاد، استنكارًا لاعتداء قوات مكافحة الشغب على المتظاهرين بساحة ”رياض الصلح“.

كما أغلق المتظاهرون طريق ”ضهر البيد“ في منطقة البقاع بالإطارات المشتعلة، بحسب مراسل الأناضول.

من ناحية أخرى، تجمع عشرات الشبان المناصرين لتنظيم ”حزب الله“ أمام مقر قناة ”الجديد“، غرب بيروت، ورددوا هتافات:“لبيك يا نصر الله (الأمين العام لحزب الله)“، وذلك عقب انتقاد نصر الله في نشرة الأخبار المسائية.