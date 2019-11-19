نائبة في الكنيست: نتنياهو يدعم مشروع قانون فرض السيادة على ”غور الأردن“

قالت عضوة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يدعم مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على ”غور الأردن“.

وذكرت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو، عبّر عن دعمه لمشروع القانون الذي يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية، لتشمل وادي الأردن (غور الأردن).

وقالت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إن“وادي الأردن يشكل تقريبًا ربع مساحة الضفة الغربية الكلية“.

ونقلت الصحيفة عن النائبة شارين هاسكل، من حزب ”الليكود“، قولها، عبر تغريدة على ”تويتر“، الثلاثاء، إن نتنياهو“أصبح يدعم اقتراحها، وذلك في ظل الإعلان الأمريكي أمس“.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت ”هاسكل“ بمشروع قانون خاص بوادي الأردن، لكن تم رفضه من قبل نتنياهو، في ذلك الوقت لأن فرص المصادقة عليه ضئيلة، في ظل الجمود السياسي وحقيقة أن البلاد تقودها حاليًا حكومة مؤقتة.

وأشارت ”هاسكل“، في تغريدتها، إلى أنها تقدمت، الثلاثاء، بطلب لإجراء تصويت على القانون بالفعل، الأسبوع المقبل، بدعم من رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن البيت الأبيض لم يعد ينظر للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة على أنها ”تتعارض مع القانون الدولي“.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن نتنياهو، أنه سيضم منطقة ”غور الأردن“ وشمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية، في حال انتخابه رئيسًا للوزراء مرة أخرى.