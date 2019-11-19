سماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق.. وإسرائيل تعترض صواريخ مصدرها سوريا

قال الجيش الإسرائيلي إن أنظمته الدفاعية أسقطت أربعة صواريخ انطلقت من سوريا نحو إسرائيل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وقبلها بدقائق، انطلقت صافرات الإنذار من صواريخ قادمة في هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش: ”تم تحديد أربع عمليات إطلاق من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية والتي اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية. لم يتم رصد استهداف التجمعات الإسرائيلية“.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن انفجارات سمعت قرب مطار العاصمة دمشق.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق في تحرك لم يلق اعترافا من معظم القوى الدولية.

وتقول إسرائيل إنها تحتاج للهضبة لتكون منطقة عازلة بين البلدات الإسرائيلية وسوريا التي تشهد عدم استقرار. وتصر دمشق على أن الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان أرض محتلة وتطالب بعودتها.