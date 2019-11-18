ما حقيقة طرد وزير الداخلية العراقي من مجلس عزاء؟

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، تعرض وزيرها ياسين الياسري، إلى الطرد من مجلس عزاء، ورفض أحد شيوخ العشائر مصافحته.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، أن والد أحد ضحايا التظاهرات الجارية في العراق، رفض مصافحة وزير الداخلية، ياسين الياسري، وطلب منه مغادرة مجلس العزاء.

ويظهر في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة ما قيل إنه ”رفض والد أحد الضحايا مصافحة الوزير“، حيث طلب منه مغادرة مجلس العزاء.

وقالت الوزارة في بيان: ”تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري، في أحد المجالس“.

وأضافت ”نود التوضيح بأن هذا المقطع كان في عام 2018 قبل تسلم الوزير لمنصب وزير الداخلية، حيث يظهر فيه إصرار الحضور لغرض البقاء من أجل تناول الغداء“.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر ونقل أخبارها من مصادرها الرسمية.