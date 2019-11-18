المجلس السيادي السوداني يؤجل ترسيم حدود الولايات

وجه المجلس السيادي السوداني، اليوم الإثنين، بتأجيل ترسيم حدود ولايات البلاد، وخصوصًا موضع الخلاف منها.

وقال محمد الفكي، الناطق الرسمي باسم المجلس، إن الأخير ”اطلع خلال اجتماعه الإثنين بالقصر الرئاسي (بالعاصمة الخرطوم)، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على سير الأداء بالمفوضية القومية للحدود، والمعوقات التي تواجهها وسبل تذليلها“.

وأشار إلى أنه تقرر تأجيل ترسيم الحدود في الولايات ”تماشيًا مع الحوار الجاري مع حركات الكفاح المسلح والمجموعات المطلبية بجوبا (عاصمة دولة جنوب السودان) حول السلام، وما يترتب عليه من توزيع للثروة في بعض الولايات“، دون تحديد موعد جديد للترسيم.

وتابع أن ”مجلس السيادة وجّه بدعم المفوضية بما يمكّنها من القيام بدورها على الوجه المطلوب، باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها تحديد حدود السودان الحقيقية لفرض السيادة عليها“.

ولفت إلى أن المجلس شدد على ضرورة ضبط كل الخرائط التي تظهر حدود السودان، وعدم اعتماد أي خرائط لا ترسمها المفوضية“.

وأضاف الفكي أن المجلس وجه بإكمال إنشاء المجلس القومي للحدود، بمشاركة عدد من الوزارات ذات الصلة، ليعمل جنبًا إلى جنب مع المفوضية استعدادًا لترسيم كامل للحدود.

وتستضيف جوبا، الخميس المقبل، مفاوضات بين الحكومة السودانية و“الجبهة الثورية“، وحركة تحرير السودان/ قطاع الشمال بزعامة عبد العزيز الحلو.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع السودان وجنوب السودان، بالأحرف الأولى، على خرائط الخط الحدودي المتفق عليه بين البلدين عقب اجتماعات بالخرطوم استمرت 10 أيام.

وتضمنت الخرائط وصفًا تفصيليًا بالإحداثيات المتفق عليها من الخط الحدودي، وأعدت ”أطلس“ بالخرائط والوثائق والمستندات المرجعية.

وتعقد اللجنة المشتركة لترسيم الحدود اجتماعها الثاني عشر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من 15 إلى نهاية نوفمبر الجاري، لمناقشة المناطق المتنازع عليها.