وفاة السياسي العراقي المُخضرم ”عدنان الباجه جي“ عن عمر ناهز 96 عامًا

توفي السياسي العراقي، المعروف عدنان الباجه جي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ96 عامًا.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن ”الباجه جي، توفي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومن المقرر إجراء مراسم الدفن يوم غد الإثنين“.

وولد عدنان مزاحم الباجه جي في 14 من شهر أيار/مايو عام 1923 في العاصمة العراقية بغداد، وينتمي لعائلة سياسية عراقية بارزة من مدينة الموصل وقبيلة شمر العربية.

وعدنان، هو ابن السياسي البارز في عهد الملكية مزاحم الباجه جي، الذي كان رئيس الوزراء العراقي خلال حرب فلسطين في عام 1947، وعين سفيرًا للعراق في الأمم المتحدة إبان ثورة 14 تموز 1958 بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم.

وعقب احتلال العراق عام 2003، وتولي سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة السفير الأمريكي بول بريمر آنذاك، قام الأخير بتعيين الباجه جي عضوًا في مجلس الحكم، الذي تشكل بتاريخ 12 تموز/يوليو من عام 2003، ومنح المجلس صلاحيات جزئية في إدارة شؤون العراق.

ويتمتع الباجه جي، بصلات قوية في الخليج، حيثُ قضى سنوات المنفى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيثُ عمل مستشارًا لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.