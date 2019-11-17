في تصعيد للاحتجاجات.. إضراب عام في عدد من محافظات العراق (صور وفيديو)

في خطوة تصعيدية، نظم المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد وباقي محافظات الجنوب، التي تشهد تظاهرات واعتصامات منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إضرابًا عامًا.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“ إن ”المتظاهرين في بغداد أغلقوا عددًا من الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى وظائفهم، ضمن الدعوة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإضراب العام الشامل“.

وأضافت المصادر أن ”محافظات الجنوب شهدت قطع طرق من خلال حرق إطارات السيارات، ووقوف المتظاهرين كدروع بشرية في الشوارع لمنع مرور أي مركبة“.

وأشارت المصادر إلى أن ”محافظات النجف وواسط وميسان وذي قار وبابل أعلنت عن عطلة رسمية الأحد، لمنع أي احتكاك بين الموظفين والمتظاهرين، ومن أجل دعم التظاهرات“.

وقال رافد الجمالي، أحد متظاهري محافظة النجف (جنوبًا) إن ”جميع المحال التجارية وسط المدينة أغلقت أبوابها اليوم وخط أصحابها عليها (نحن متضامنون مع المحتجين)“.

وأوضح الجمالي أن ”ساحة الاعتصام وسط مدينة النجف شهدت فجر اليوم توافد الآلاف من المحتجين من بينهم موظفو دولة“.

كما شهدت محافظة البصرة (جنوبًا)، قطع العديد من الطرق الرئيسة في المحافظة تضامنًا مع دعوة الإضراب العام عن الدوام، وفقًا لعلي عبد اللطيف، أحد المحتجين.

وقال عبد اللطيف إن ”غالبية الطرق الرئيسة وسط البصرة أغلقت من قبل المحتجين، وهناك موظفون انضموا إلى الاحتجاجات معلنين الإضراب العام عن الدوام“.

ويشهد العراق منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات شعبية عارمة، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط الحكومة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح متفاوتة، واعتقال أكثر من 2500 شخص.