مقتل عراقييْن في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد (فيديو)

أفادت مصادر في الشرطة العراقية ومسعفون، اليوم الخميس، بسقوط قتيلين على الأقل، بين المحتجين في بغداد.

وذكرت المصادر أن المواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين أسفرت كذلك عن إصابة 35 شخصاً بعدما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.

#العراق: محاولة فاشلة من قبل القوات الحكومية لاقتحام ساحة التحرير وانهاء الاعتصام أستخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع صباح اليوم الخميس.

العراق يتحرر Revolution of Iraq pic.twitter.com/EopZsUzDac — Basim Mohammed ???? (@BasimMohammed17) November 14, 2019

وقال محتجون إن أحدهم توفي في الحال إثر اصطدامه بعبوة غاز مسيل للدموع برأسه وإن الآخر توفي في المستشفى متأثراً بجروح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.

وذكرت مصادر عراقية وشهود عيان أن القوات الأمنية حاولت منذ ساعات الصباح الباكر اقتحام ”ساحة التحرير“ وفض اعتصام المحتجين بالقوة.

وقتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.