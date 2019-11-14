 مقتل عراقييْن في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مقتل عراقييْن في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد (فيديو)

مقتل عراقييْن في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أفادت مصادر في الشرطة العراقية ومسعفون، اليوم الخميس، بسقوط قتيلين على الأقل، بين المحتجين في بغداد.

وذكرت المصادر أن المواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين أسفرت كذلك عن إصابة 35 شخصاً بعدما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.

وقال محتجون إن أحدهم توفي في الحال إثر اصطدامه بعبوة غاز مسيل للدموع برأسه وإن الآخر توفي في المستشفى متأثراً بجروح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.

وذكرت مصادر عراقية وشهود عيان أن القوات الأمنية حاولت منذ ساعات الصباح الباكر اقتحام ”ساحة التحرير“ وفض اعتصام المحتجين بالقوة.

وقتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.

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