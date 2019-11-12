العراق ينفي استقالة مدير مكتب عبد المهدي أبو جهاد الهاشمي

نفت الوكالة الرسمية العراقية، مساء الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن استقالة محمد الهاشمي المعروف بـ“أبو جهاد الهاشمي“ مدير مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يوصفه بأنه ”الشخصية المقربة من قاسم سليماني”.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من الهاشمي لم تكشف عن هويته قوله إنه ”مدير مكتب رئيس الوزراء لم يقدم استقالته من منصبه“.

ويعد أبو جهاد الهاشمي الذي ينتمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتزعمه حالياً رجل الدين الشيخ همام حمودي، ”الرجل المقرب من قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني“.

وتشير تقارير عراققية إلى أن أبو جهاد الهاشمي له تأثير كبير في المجريات السياسية والأمنية في العراق، فيما تتهمه جهات عراقية بقيامه بدور رئيسي في قمع المتظاهرين الذين يحتجون ضد الطبقة السياسية الحاكمة في بغداد من أكثر من اكتوبر الماضي.

والمنصب الذي يشغله محمد الهاشمي بدرجة وزير وفقا للقانون العراقي، يتمتع شاغله بصلاحيات واسعة، وكان الهاشمي منتسبا لفيلق بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، والذي تحول فيما بعد إلى حزب سياسي تحت اسم منظمة بدر.

وفي اكتوبر الماضي، ذكرت مجلة فورن بوليسي الأمريكية، إن تعيين الهاشمي في منصب مدير مكتب عبد المهدي منح الميليشيات في العراق زخما كبيرا، ورسخ هيمنتها داخل الحكومة العراقية باعتباره حليفا قويا لأبو مهدي المهندس زعيم مليشيا كتائب حزب الله في العراق، المدرج على لائحة الإرهاب الأمريكية، والمرتبط بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.