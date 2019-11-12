رئيس الوزراء العراقي: الأمن استخدم الذخيرة الحية 10 أيام فقط

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية على مدى 10 أيام فقط، خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوب البلاد.

وأضاف عبد المهدي في كلمته خلال جلسة للحكومة، أن“هناك حركة (احتجاج) تتعلق بالفقر والتعيينات والخدمات، وهذه تشكل الجسم الأكبر من القوى المطالبة بالخدمات والتي هي متراكمة من سنوات“.

وتابع أن“القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي لمدة 10 أيام فقط، وهو ما جاء في تقرير اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في الأحداث“.

وأردف أن القوات العراقية لا تواجه التظاهرات السلمية، وإنما هي في حال دفاع عندما يحاول البعض اختراق حواجز الأمن بوسائل غير قانونية، لافتًا إلى أن القوات الأمنية تستخدم وسائل ”غير فتاكة“.

وبيّن عبد المهدي أن“القانون يمنع إقامة التظاهرات إلا بإجازة الجهات المختصة، وأن تبعد الاحتجاجات على مسافة 500 متر عن المباني الحكومية، وما يحصل الآن هو أن المتظاهرين أمام الوزارات“.

وأشار إلى أن ”الفساد تراكم كثيرًا.. والفساد ملف أساس تجب معالجته، بمواجهة المنظومات التي تشجع على الفساد“، موضحًا أن“ملف الفساد معقد ويحتاج إلى عمل كبير“.

واعتبر رئيس الوزراء أن تحميل حكومة عمرها سنة ملفات الفساد ”فيه شيء من المغالاة“.

ويشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.