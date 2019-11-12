اختفاء الناشطة العراقية ماري محمد وشقيقها يلمح لاختطافها

أكد وليد محمد شقيق الناشطة العراقية المدنية ماري محمد، التي ظهرت قبل أيام في مقطع فيديو خلال توزيعها المال على أصحاب عربات ”التكتك“ الذين ينقلون الجرحى من المتظاهرين في ساحة التحرير، اختفاءها منذ مساء الجمعة الماضية.

وقال وليد، إن شقيقته، وهما ينحدران من الأنبار، في مقابلة متلفزة، ”كانت في ساحة التحرير، يوم الجمعة، وفي الساعة الخامسة مساء، حاولوا الاتصال بها، لكن جميع هواتفها كانت مغلقة“.

وليد محمد، شقيق الفتاة العراقية الناشطة ماري التي تم اختطافها منذ يوم الجمعة الماضي، يناشد باسم والدتهما وباسمه- خلال برنامج #ستوديو_الحدث – من يعرف مصير شقيقته أو خبرا عنها أن يبلغ العائلة.#وين_صبا #وين_ماري

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تغيرت اهدافهم من محاربة اسرائيل وامريكا الى اختطاف الناشطات! pic.twitter.com/zw3GsiDyjP — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) November 12, 2019

وأكد وليد أنهم لا يعلمون إلى حد اللحظة أين اختفت وكيف حدث هذا، لافتًا إلى أن ”شقيقته ماري لا تنتمي لأي جهة سياسية، وهي مجرد موظفة في مركز تجميل“.

شابة عراقية بطلة أخرى تخطف من قبل خفافيش الظلام سوف نحاسبكم في جميع المحاكم الدولية

وسوف يسحلكم شباب وشابات العراق #ماري_محمد_وين#وين_صبا pic.twitter.com/3LqtNRtt4V — firas alimam ???????? (@Adnan3Firas) November 11, 2019

وأوضح أن ”شقيقته ماري تصرفت بشكل عفوي بدعم المتظاهرين كعراقية، بل دعمت المتظاهرين من راتبها الشخصي كموظفة في مركز تجميل، حيث كانت تتبرع به للمتظاهرين“.

وألمح شقيق ماري إلى أن ”شقيقته تلقت تهديدات عبر حسابها الرسمي في انستغرام“، لافتًا إلى أنه لا يعرف أي تفاصيل عن التهديدات التي تلقتها عبر حسابها، ولا يعرف من هي الجهة التي هددتها.

وقال وليد، إن ”سيارة ماري أيضًا فقدت منذ اختفائها، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة“.

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تمشي وتوزع فلوس بالتظاهرات من حقيبة ظهرها الكبيرة ماري

أختفت،اذا كانت معتقلة من الأجهزة الأمنية يجب اعلان ذلك أما اذا كان أختفاء تكتيكي لأجل الحماية والتشويش فستكشف بعد حين ! أما المبالغ هذه أذا من أرث أهلها فأني أدعوا تسمية البنك المركزي ببنك ماري #العراق_ينتفض pic.twitter.com/3thEIoUL1U — محمد الوادي (@sfer661) November 12, 2019

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عن اختفاء ماري محمد، مرجحين اختطافها، قبل أن يؤكد شقيقها أنها فقدت منذ 4 أيام.

يذكر أنه سبق واختطفت المسعفة صبا المهداوي، من قبل مسلحين مجهولين، قبل نحو أسبوع، ولا يزال مصيرها مجهولًا.