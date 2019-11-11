حزب الله يقول إنه سيترك ”الباب مفتوحًا“ في محادثات تشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الإثنين، أن المحادثات السياسية مستمرة من أجل تشكيل حكومة جديدة، وإنه لن يبحث الأمر علنًا لأنه يريد ”ترك الباب مفتوحًا“.
وقال نصر الله في حديث نقله التلفزيون: ”فيما يتعلق ببحث الحكومة والتكليف والتأليف، اللقاءات متواصلة والنقاشات الدائرة في البلد، أنا لن أتحدث في أمر لسنا مضطرين الآن لكي ندلي بأي كلام وسنترك الباب مفتوحًا“.
وأمس الأحد؛ قالت ثلاثة مصادر بارزة لـ“رويترز“، إن المحادثات ما زالت متعثرة للاتفاق على حكومة جديدة مطلوبة بشدة في لبنان.