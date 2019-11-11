وفاة غامضة لأحد مؤسسي ”الخوذ البيضاء“ أمام منزله في اسطنبول

قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تحقق في التقارير التي تتحدث عن وفاة غامضة لأحد مؤسسي منظمة “ الخوذ البيضاء“ المدنية الدولية التي تعمل في سوريا، جيمس لو ميسورييه حيث وجد ميتاً أمام منزله في اسطنبول.

ومعروف أن لو ميسورييه، ضابط سابق في الجيش البريطاني، سبق وعمل في فرع المخابرات البريطانية الخارجية MI6، قبل أن ينشئ ”مؤسسة الإنقاذ ماي داي“Mayday Rescue في عام 2014 التي تنظم وتدرب وتجهز المتطوعين المستجيبين للمساعدة والانقاذ في مناطق الصراع.

وكان أحد الجيران ابلغ وكالات انباء انه عثر على لو ميسورييه ميتاً في وقت مبكر اليوم الاثنين أمام منزله في منطقة بيوغلو بوسط اسطنبول. وقال دبلوماسي إن الظروف المحيطة بوفاته غير واضحة.

يشار الى أن منظمة الخوذ البيضاء المعروفة رسمياً باسم الدفاع المدني السوري، هي منظمة غير هادفة للربح ولها مكاتب في أمستردام واسطنبول وتمول مشاريعها من قبل الأمم المتحدة والحكومات المختلفة.