الأمن العراقي يطلق النار على المتظاهرين قرب جسر ”السنك“ ببغداد (فيديو)

فتحت القوات الأمنية العراقية النار تجاه متظاهرين حاولوا الوصول إلى جسر ”السنك“ وسط بغداد؛ من أجل العبور نحو المنطقة الخضراء، شديدة التحصين.

وقال الناشط المدني من بغداد، محمد رحيم، إن ”عددًا من المتظاهرين حاولوا الوصول إلى جسر السنك، وسط بغداد، عن طريق ساحة الخلاني، التي تم إغلاقها بواسطة الكتل الكونكريتية، حيث قام المتظاهرون بإسقاط إحدى الكتل؛ من أجل فتح ممر لعبور المتظاهرين نحو الجسر“.

وأضاف رحيم في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”قوات الأمن المتواجدة قرب جسر السنك، فتحت النار الحي لتفريق المتظاهرين، كما قامت بإطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع؛ لمنع المتظاهرين من عبور الكتل الكونكريتية“.

جسر السنك يتحول الى جبهة.. هكذا يطلقون النار على المتظاهرين العزل! pic.twitter.com/ps15NfN73b — Ultra Iraq (@UltraIRQ) November 10, 2019

وتابع أن ”المتظاهرين رغم إطلاق النار الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما زالوا يحاولون العبور نحو الجسر وإرغام قوات الأمن على التراجع، فيما سقط عدد من الجرحى؛ بسبب حالات الاختناق وكذلك الرمي المباشر للقنابل المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين“.

واقتحمت قوات الأمن ساحة الخلاني، أمس السبت، القريبة من ساحة التحرير، معقل المحتجين في بغداد، وفرقت مئات المعتصمين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأبدى متظاهرون خشيتهم من أن تحاول قوات الأمن مهاجمة المتظاهرين المعتصمين في ساحة التحرير، لكن قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش، قالت إن القوات الأمنية لن تقدم على ذلك.