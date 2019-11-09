العراق.. قوات الأمن تقتحم ساحتين لاعتصام المحتجين ببغداد

اقتحمت قوات الأمن العراقية، مساء السبت، ساحتين يعتصم فيهما مئات المحتجين المناوئين للحكومة، وسط إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع في العاصمة بغداد.

وأطلقت قوات الأمن العراقية وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المعتصمين في ساحتي الطيران والخلاني وسط بغداد قبل أن تقتحمهما.

وجراء ذلك، تفرق المحتجون في الشوارع والأزقة الضيقة، بينما تتواصل عمليات الكر والفر بين الجانبين، كما أصيب عشرات المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز.

وتقع ساحة الطيران على مقربة من ساحة التحرير، معقل المحتجين في بغداد، في حين تقع ساحة الخلاني على مقربة من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الأجنبية، كما أنها لا تبتعد كثيرًا عن ساحة التحرير.

في الأثناء، توافد المئات من المتظاهرين على ساحة التحرير في تحرك غير معتاد على مدى الأيام الماضية.

وقال جمال عبدالسلام، وهو متظاهر في ساحة التحرير، إنّ ”قوات الأمن تنوي مهاجمة كل ساحات الاعتصام لإنهاء الاحتجاجات“.

وأضاف أنّ ”المتظاهرين يتوافدون إلى ساحة التحرير لمواجهة قوات الأمن وإحباط خططها“.

وقبل ساعات، قتل 3 متظاهرين عندما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، وفق مصدر طبي وشهود عيان.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلًا على الأقل فضلًا عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين، حسب إحصائية أعدتها الأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) ومصادر طبية.